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В США рассказали о возможной встрече Путина, Трампа, Зеленского и Эрдогана

Посол Баррак: Турция сможет организовать встречу глав четырех стран по Украине
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Murad Sezer/Reuters

Анкара сможет организовать встречу президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, президента РФ Владимира Путина, президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского. Об этом в интервью каналу NTV заявил посол США в Анкаре Томас Баррак.

По его словам, темой возможной встречи станет обсуждение урегулирования украинского конфликта.

«С включением в процесс Турции и устранением ряда вопросов может состояться встреча на высшем уровне», — сказал он.

Накануне посол США в Турции и специальный посланник по Сирии Томас Баррак заявил, что Трамп достиг «конца своего терпения» в отношении военного конфликта на Украине.

До этого пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что Трамп открыт для возможной встречи с российским президентом Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, но предпочитает видеть двусторонние переговоры о мире между Москвой и Киевом.

Ранее сообщалось, что Украина готова сделать большие шаги к миру с Россией.

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Переговоры о мире на Украине
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