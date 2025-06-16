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Политолог оценил слухи об эвакуации руководства Ирана

Политолог Сатановский усомнился в правдивости слухов об эвакуации властей Ирана
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Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Основатель и президент Института Ближнего Востока Евгений Сатановский в беседе с «Ридусом» прокомментировал слухи о начале переговоров между Тегераном и Москвой о возможной эвакуации руководства Ирана.

«Нет смысла как-то комментировать эту информацию, поскольку она не исходит из верифицированных источников. Не надо маяться дурью, пытаясь угадать, нуждается ли руководство Ирана в эвакуации или не нуждается. И прогнозировать течение конфликта тоже нелепо», — высказался эксперт.

Как пишет Iran International со ссылкой на собственные источники, руководство Ирана ведет тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации в случае дальнейшего ухудшения ситуации из-за израильских атак.

Отмечается, что высокопоставленный российский чиновник якобы гарантировал представителям властей исламской республики, что Москва организует для них эвакуацию, если это потребуется. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

В ночь на 13 июня ЦАХАЛ начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские военные атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире Корпуса стражей исламской революции (КСИР) в Тегеране и ключевым объектам иранской ядерной программы. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков.

Ранее армия Израиля сообщила об ударах по оружейным заводам Ирана.

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