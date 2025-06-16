Армия Израиля сообщила об ударах по оружейным заводам Ирана

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) нанесла удары по иранским оружейным заводам. Об этом сообщили израильские вооруженные силы в своем Telegram-канале.

Отмечается, что ЦАХАЛ завершил широкомасштабную серию ударов по инфраструктуре Корпуса стражей исламской революции (КСИР) и иранским военным в Тегеране. Ударам, в том числе, «подверглись многочисленные объекты по производству оружия по всему Ирану».

По данным израильской армии, атаки были направлены на «ослабление возможностей иранского режима по производству оружия».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день КСИР объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее СМИ сообщили, что руководство Ирана ведет переговоры с Россией о возможной эвакуации.