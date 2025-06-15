СМИ: руководство Ирана ведет переговоры с Россией о возможной эвакуации

Руководство Ирана ведет тайные переговоры с Россией о возможной эвакуации. Об этом пишет Iran International со ссылкой на свои источники.

По их данным, замруководителя аппарата верховного лидера Ирана Али Хаменеи Али Асгар Хеджази обсуждает с Москвой возможность выезда из республики в случае дальнейшего ухудшения ситуации из-за израильских атак.

Отмечается, что высокопоставленный российский чиновник якобы гарантировал Хеджази, что Россия организует для него эвакуацию, если это потребуется. Источники заявили, что подобные гарантии даны и другим иранским политикам.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Они нанесли удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Командующий КСИР Хосейн Салами не выжил, как и несколько ученых-ядерщиков. Нетаньяху заявил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. На следующую ночь стороны опять атаковали друг друга.

Ранее в МИД России заявили, что Израиль «почувствовал безнаказанность».