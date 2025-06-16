«Иранцы уже убили американца? Нет». Трамп запретил Израилю ликвидировать лидера Ирана

На фоне масштабной операции ЦАХАЛ против ядерных и военных объектов Ирана президент США Дональд Трамп заблокировал израильский план по устранению верховного лидера исламской республики аятоллы Али Хаменеи. По словам источников Reuters, Израиль уведомил США о возможности ликвидации Хаменеи, однако Трамп отказался поддержать этот сценарий, сославшись, вероятно, на отсутствие прямого нападения на американских граждан. Тем временем СМИ сообщают, что руководство Ирана ведет переговоры с Россией на случай экстренной эвакуации из страны.

Президент США Дональд Трамп в последние дни «наложил вето» на израильский план убийства верховного лидера Ирана аятоллы Али Хаменеи, сообщили агентству Reuters в воскресенье два американских чиновника.

«Иранцы уже убили американца? Нет. Пока они этого не сделают, мы даже не говорим о преследовании политического руководства», — сказал один из источников, высокопоставленный чиновник администрации США.

Источники сообщили, что должностные лица США находились в постоянном контакте с израильскими с тех пор, как Израиль в ночь на 13 июня начал массированную атаку на Иран в попытке остановить его ядерную программу. По их словам, израильтяне сообщили, что у них была возможность убить главного иранского лидера, но Трамп отказался от этого плана.

В пятницу после начала израильской операции «Восстающий лев» Трамп заявил, что власти США были заранее предупреждены об израильских ударах по Ирану.

close Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи во время телевизионного обращения, Иран, 13 июня 2025 года Office of the Iranian Supreme Leader/WANA/Reuters

Премьер Израиля Биньямин Нетаньяху так прокомментировал на Fox News информацию о «вето Трампа»: «Есть так много ложных сообщений о разговорах, которые никогда не происходили, и я не собираюсь в это вдаваться».

«Но я могу вам сказать, я думаю, что мы делаем то, что нам нужно делать, мы сделаем то, что нам нужно делать. И я думаю, что Соединенные Штаты знают, что хорошо для Соединенных Штатов», — добавил Нетаньяху.

Смена режима в Иране может стать результатом военных атак Израиля, заявил Нетаньяху, и Израиль сделает все возможное, чтобы устранить «экзистенциальную угрозу», исходящая от Тегерана.

Глава Совета национальной безопасности Израиля Цахи Ханегби назвал сообщение о «вето Трампа» на ликвидацию Али Хаменеи «фейком из страны фейков»: «Мы не просили и не просим. Американцы принимают решение в соответствии со своими собственными интересами» (цитата по «12-му каналу»).

Другой представитель вооруженных сил Израиля сообщил Reuters, что нынешняя цель кампании — не смена режима, а ликвидация ядерной и ракетной программ Ирана и устранение его возможностей «уничтожить нас».

После начала израильских ударов по Тегерану аятолла Хаменеи с семьей был перевезен в бункер около границы с Афганистаном, сообщают СМИ со ссылкой на источники.

Договор Ирана с Россией

Тем временем парламент Ирана утвердил Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Россией. Председатель парламента Мохаммад Багер Галибаф направил утвержденный договор президенту страны Масуду Пезешкиану, сообщило посольство Ирана в РФ в воскресенье. Его также окончательно утвердил Совет стражей Конституции Ирана.

Договор был подписан 17 января в ходе визита Пезешкиана в Москву. По его условиям, стороны стремятся к углублению и расширению отношений во всех сферах, представляющих взаимный интерес, укреплению кооперации в области безопасности и обороны, тесной координации деятельности на региональном и глобальном уровнях, что соответствует долгосрочному всеобъемлющему стратегическому партнерству.

Эвакуацию в Россию

В воскресенье телеканал Iran International, базирующийся в Лондоне, сообщил, что получил информацию, указывающую на то, что Али Асгар Хеджази, заместитель руководителя аппарата верховного лидера Али Хаменеи, «ведет переговоры с российскими официальными лицами, чтобы обеспечить потенциальный выезд из Ирана для себя и своей семьи в случае ухудшения ситуации». Согласно информации СМИ, некий высокопоставленный российский чиновник заверил Хиджази, что в случае эскалации Москва обеспечит его эвакуацию по безопасному коридору.

Iran International сообщает, что другие высокопоставленные иранские чиновники получили аналогичные предложения, «и некоторые уже определились со своими маршрутами отъезда».

Нетаньяху в субботнем видеообращении заявлял, что иранские лидеры «пакуют чемоданы».

«Восстающий лев»

В ночь на 13 июня Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала широкомасштабную операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой ВВС наносят удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана.

За это время израильские ВВС осуществили несколько волн атак в различных районах Ирана, включая Тегеран. В результате ударов погибли высокопоставленные представители иранских вооруженных сил, включая начальника Генштаба и командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР).

«Шоковый сценарий для цен на нефть»: в Иране пригрозили закрыть Ормузский пролив Иранский чиновник Коусари сообщил, что Тегеран не исключает перекрытия Ормузского пролива, через который... 14 июня 21:33

Также сообщается о гибели более десяти ученых-ядерщиков, участвовавших в ядерной программе Ирана. Среди пораженных объектов — ядерные комплексы в Натанзе и Фордо, а также военные позиции в разных регионах страны.

Аятолла Али Хаменеи назвал действия Израиля «преступлением» и пообещал, что его ждет «горькая и страшная судьба». Исламская республика начала ответную операцию под названием «Правдивое обещание 3».