В Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин

Вагенкнехт: визит Зеленского в Берлин закрепил конфликт и показал нежелание мира

Лидер немецкой партии «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (BSW) Сара Вагенкнехт резко раскритиковала визит украинского лидера Владимира Зеленского в Берлин, назвав достигнутые договоренности между Берлином и Киевом «закреплением конфликта». Ее слова приводит Rheinische Post.

«Это была встреча по вооружениям, которая закрепила войну... Встреча показывает, что Мерц и Зеленский даже не хотят вести серьезные переговоры. Больше оружия, больше санкций, никаких компромиссов: должно ли это заставить Путина сесть за стол переговоров?» — задалась вопросом политик.

По ее словам, если Зеленский «продолжит в том же духе», то Украина будет уничтожена, и канцлер ФРГ Фридрих Мерц будет нести за это ответственность. Вагенкнехт также назвала передачу ВСУ дальнобойных ракет Taurus «объявлением войны Москве».

До этого канцлер Германии Фридрих Мерц встретил украинского лидера Владимира Зеленского в Берлине в ходе его визита «с воинскими почестями». Сообщалось, что Мерц во время визита Зеленского в Берлин может объявить о планах передачи Киеву новых боевых систем.

Ранее Мерц одной фразой ответил на вопрос о поставках ракет Taurus Украине.