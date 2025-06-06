В парламенте Австрии выразили недовольство визитом Зеленского

Председатель Австрийской партии свободы (FPO) и глава крупнейшей парламентской фракции Герберт Кикль выразил свое недовольство по поводу предстоящего визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию. Об этом сообщает издание Kosmo.

Кикль заявил, что «безответственно предоставлять платформу для президента государства, находящегося в состоянии войны, когда многие страны выступают за мирные переговоры.

Он также отметил, что визит Зеленского может сделать Австрию «потенциальной мишенью» в случае обострения конфликта и нарушает конституционное положение о нейтралитете страны. По его мнению, Австрия, как нейтральное государство, должна выступать в роли посредника, а не принимать чью-либо сторону.

По информации австрийского издания Kronen Zeitung, президент Украины Владимир Зеленский планирует визит в Вену 16 июня. В программе визита запланированы встречи с высшим руководством Австрии, включая президента Александра Ван дер Беллена и главу МИД Беате Майнл-Райзингер, которая ранее уже посещала Киев. Однако, как сообщает телеканал OE24, досрочное раскрытие информации о визите может поставить под сомнение его проведение из-за возросших рисков .

Ранее в Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин.