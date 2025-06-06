Зеленский намерен встретиться с руководством Австрии 16 июня

KZ: Зеленский планирует 16 июня визит в Вену для встреч с руководством Австрии

Президент Украины Владимир Зеленский запланировал поездку в Вену на 16 июня для встреч с австрийским руководством. Об этом сообщает австрийская газета Kronen Zeitung (KZ).

«В Австрию прибывает высокопоставленный гость. Президент Украины Владимир Зеленский прибудет в Вену 16 июня. Там он встретится с представителями австрийского правительства», — говорится в публикации издания.

Сообщается, что среди запланированных встреч — беседа с президентом Австрии Александером Ван дер Белленом и рядом министров, включая главу МИД Беате Майнл-Райзингер, которая уже посетила Киев ранее.

Однако, как сообщает австрийский телеканал OE24, утечка информации о предстоящем визите может поставить под сомнение его проведение.

В мае канцлер Австрии Кристиан Штокер заявил, что страна готова стать местом проведения переговоров по Украине. Штокер подчеркнул, что страна сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО.

Ранее в Германии ужаснулись итогам визита Зеленского в Берлин.