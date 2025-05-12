Австрия может стать посредником в организации переговоров по Украине

Штокер: Австрия могла бы стать площадкой переговоров по Украине

Австрия готова стать местом проведения переговоров по Украине. Об этом в интервью порталу Euractiv заявил канцлер Кристиан Штокер.

«Вена остается хорошей площадкой для обсуждения международных вопросов в будущем. Такая возможность есть и относительно войны на Украине», — сказал он.

Штокер отметил, что Австрия сохраняет нейтралитет и не планирует вступать в НАТО.

Во время ночного обращения 11 мая Владимир Путин предложил Украине возобновить прямые переговоры, прерванные весной 2022 года. По словам главы государства, тогда киевская делегация остановила участие в консультациях и отклонила проект соглашения. По мнению российской стороны, это произошло под давлением западных партнеров.

Путин высказался о серьезном настрое России на переговоры с Украиной. Президент подчеркнул, что их основная цель — устранить первопричины конфликта и установить долгосрочный мир на «историческую перспективу».

Переговоры могут состояться 15 мая в Стамбуле без предварительных условий. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Трамп анонсировал «великий день» для России и Украины после предложения Путина.