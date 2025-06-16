В Кремле оценили вероятность влияния ирано-израильского конфликта на ПМЭФ

Песков: РФ надеется, что ирано-израильский конфликт не повлияет на ПМЭФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков выразил надежду на то, что введенные в связи с ирано-израильским конфликтом ограничения в авиасообщении не скажутся на присутствие арабских гостей на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

«Высокие гости, как правило, прибывают на специальных рейсах, но, тем не менее, есть реальность, в которой мы все живем, поэтому будем смотреть, как развивается ситуация», — сказал представитель Кремля.

Вечером 15 июня генконсульство РФ в Дубае сообщило, что нарушения в работе авиакомпаний из-за эскалации между Ираном и Израилем затронули около 10 тысяч российских граждан, около трех тысяч не могут вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов.

14 мая помощник президента РФ Юрий Ушаков заявил, что в Россию в ближайшее время прибудет много зарубежных гостей, в том числе в рамках проведения ПМЭФ.

Форум пройдет с 18 по 21 июня в конгрессно-выставочном центре «Экспофорум» в Санкт-Петербурге. Пленарное заседание с участием главы государства Владимира Путина состоится 20 июня. Основной темой ПМЭФ-2025 станут общие ценности как основа роста в многополярном мире.

Ранее Москва пригласила представителей более 150 стран на встречу по безопасности.