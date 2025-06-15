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Перебои в авиасообщении затронули около 10 тысяч россиян в ОАЭ

Генконсульство РФ в Дубае: примерно 3 тысячи россиян не могут вылететь из ОАЭ
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wichayada suwanachun/Shutterstock/FOTODOM

Нарушения в работе авиакомпаний из-за эскалации между Ираном и Израилем затронули около 10 тысяч российских граждан, около трех тысяч не могут вернуться из Объединенных Арабских Эмиратов. Об этом сообщило генконсульство РФ в Дубае, передает ТАСС.

Перебои в авиасообщении в ОАЭ возникли в связи с закрытием воздушного пространства Ирана.

«Это затронуло порядка 10 тысяч российских граждан. Основная часть уже вылетела или была перенаправлена, остаются вопросы по примерно 3 тысячам человек», — рассказали в дипведомстве.

Накануне представитель Росавиации Артем Кореняко сообщил, что авиаперевозчики России продолжают штатно летать в ОАЭ, при этом некоторые маршруты были скорректированы — они стали более длинными за счет использования неба над Египтом, Оманом и Пакистаном.

Он добавил, что авиакомпании Air Arabia и Air Arabia Abu Dhabi приостановили полеты в Россию и обратно.

Ранее жители Израиля рассказали об обстановке в стране после атаки на Иран.

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