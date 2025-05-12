Москва пригласила представителей более 150 стран на встречу по безопасности

СБ: представители более 150 стран приглашены на встречу по безопасности в Москве

Представители государств глобального Юга и Востока, как ожидается, приедут в конце мая в Москву на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, заявили в пресс-службе аппарата Совета безопасности (СБ) России. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что 13-я международная встреча высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, состоится в Москве 27-29 мая под председательством секретаря Совбеза России Сергея Шойгу.

Приглашения на мероприятие были направлены государствам Юга и Востока, странам СНГ, ОДКБ, ЕАЭС, ШОС, а также в адрес руководства более 20 международных организаций.

В марте Шойгу заявил, что РФ пригласит представителей США на международную встречу высоких представителей, курирующих вопросы безопасности, которая состоится в Москве в мае текущего года.

По его словам, договоренность о присутствии на этой встрече уже подтвердили представители более 100 стран.

Ранее в РФ назвали условие согласия Москвы на размещение иностранных войск на Украине.