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В Кремле анонсировали приезд в РФ большого количества зарубежных гостей

Ушаков: Россия в ближайшее время будет принимать много зарубежных гостей
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Рамиль Ситдиков/РИА Новости

В Россию в ближайшее время прибудет много зарубежных гостей, в том числе в рамках проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ). Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков в беседе с журналистами, пишет ТАСС.

«В ближайшее время мы будем принимать многих гостей, в том числе на ПМЭФ», — сказал представитель Кремля.

До этого массовый наплыв зарубежных гостей в Россию наблюдался в преддверии 9 Мая. Как сообщил Ушаков, на параде в Москве в День Победы присутствовали лидеры 29 стран. В частности, Москву с официальным визитом посетили председатель КНР Си Цзиньпин, президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва, президент Сербии Александар Вучич, премьер Словакии Роберт Фицо и другие.

Президент России Владимир Путин, говоря о визите иностранных политиков в Москву 9 Мая, отметил, что у них гораздо больше мужества, чем у тех, кто им угрожает. Об этом глава государства заявил на фоне угроз, которые поступали от президента Украины Владимира Зеленского и руководства Евросоюза гостям парада Победы.

Ранее Москва пригласила представителей более 150 стран на встречу по безопасности.

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