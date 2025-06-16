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Посол заявил об одинаковом понимании РФ и США решения конфликта Ирана и Израиля

Викторов: РФ и США считают, что конфликт Ирана и Израиля нужно решать переговорами
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Alexey Struyskiy/Shutterstock/FOTODOM

Россия и США имеют схожий взгляд на то, что конфликт Ирана и Израиля должен решаться путем переговоров. Об этом заявил посол РФ в Тель-Авиве Анатолий Викторов в эфире телеканала «Россия-24».

«Есть понимание между Россией и Соединенными Штатами Америки на высшем уровне о том, что необходимо все-таки возвращаться к политико-дипломатическому решению», — сказал Викторов.

Посол также рассказал, что посольство РФ в Израиле усилило режим работы и находится в контакте с властями.

Ранее американский президент Дональд Трамп заявил, что будет «открыт» для президента России Владимира Путина, если тот решит стать посредником между Ираном и Израилем.

16 июня Reuters сообщил, что Иран проинформировал посредников из Катара и Омана, что не готов к переговорам о прекращении огня, пока не ответит на удары Израиля.

Ранее Трамп рассказал, как США могут с легкостью завершить конфликт Израиля и Ирана.

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