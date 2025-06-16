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Reuters сообщил об отказе Ирана от переговоров о прекращении огня

Reuters: Иран отказался от переговоров о прекращении огня до ответного удара
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Shutterstock

Иран заявил своим посредникам, что не готов к переговорам о прекращении огня, пока не ответит на удары Израиля. Об этом сообщил Reuters со ссылкой на источник.

«Иранцы проинформировали посредников из Катара и Омана о том, что они приступят к серьезным переговорам только после того, как Иран завершит свой ответ на израильские превентивные удары. Иран ясно дал понять, что не будет вести переговоры, находясь под угрозой нападения», — сказал источник агентства.

По его словам, сообщения СМИ, что Тегеран обратился к Оману и Катару с просьбой привлечь США к посредничеству в прекращении огня и возобновлении переговоров по ядерной программе, являются неточными.

В последние месяцы Оман выступал посредником в ядерных переговорах между Соединенными Штатами и Ираном, хотя последний раунд был отменен на следующий день после того, как Израиль начал свою операцию против Ирана.

Ранее Макрон заявил, что Россия не может быть посредником в конфликте на Ближнем Востоке.

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