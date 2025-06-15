«Делаем то, что необходимо»: Нетаньяху высказался о ликвидации верховного лидера Ирана

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху в эфире Fox News не подтвердил данные Reuters о том, что президент США Дональд Трамп запретил устранять верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

По словам премьер-министра, в СМИ было много информации о «разговорах, которых не было». Политик отказался вдаваться в детали.

«Могу сказать вам, что мы делаем то, что необходимо. И будем делать то, что необходимо», — подчеркнул он.

Нетаньяху добавил, что, по его мнению, США знают, что хорошо для них.

Накануне The Wall Street Journal на фоне обострения на Ближнем Востоке со ссылкой на израильского чиновника написала, что власти Израиля рассматривают любые потенциальные цели для уничтожения ядерной программы Исламской Республики, в том числе верховного лидера страны Али Хаменеи. По словам источника газеты, удары Армии обороны страны наносятся не только по ядерной инфраструктуре, но и для подрыва политической и военной устойчивости противника.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.