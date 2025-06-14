Нетаньяху: Иран дважды пытался ликвидировать Трампа

Израильский премьер Биньямин Нетаньяху утверждает, что Иран «дважды пытался ликвидировать» президента США Дональда Трампа. Заявление политика опубликовано на сайте правительства страны.

«Прямо сейчас иранский режим наносит удары по нашим гражданским районам, в то время как мы целенаправленно бьем по террористам. Это не ново. Они уже пытались дважды ликвидировать президента Трампа», — заявил премьер-министр.

Он обвинил Иран во взрывах американских посольств и убийстве морских пехотинцев в Бейруте.

«Они (Иран. — «Газета.Ru») убивали и калечили тысячи американцев при помощи самодельных взрывных устройств в Ираке и Афганистане. Они сжигают американский флаг и бесконечно скандируют: «Смерть Америке», — заключил политик.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. 14 июня ЦАХАЛ заявил об ударе по подземному складу с иранскими ракетами.

Ранее президент Ирана предупредил Израиль о более мощном ответе на новые атаки.