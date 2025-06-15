Трамп обратился к Израилю и Ирану

Президент США Дональд Трамп призвал Израиль и Иран заключить соглашение. Его слова передает ТАСС.

«Много телефонных разговоров и встреч проводится из-за конфликта между Израилем и Ираном», — сказал он.

Глава Белого дома выразил уверенность в том, что между двумя странами в скором времени «установится мир».

До этого Трамп заявил, что заключение сделки при посредничестве Вашингтона может «с легкостью» положить конец кровавому конфликту между Израилем и Ираном.

При этом он предупредил, что любая атака Ирана на Соединенные Штаты приведет к тому, что «вся мощь» вооруженных сил США обрушится на Исламскую Республику «в невиданных ранее масштабах».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее Израиль попросил США присоединиться к войне с Ираном.