В Иране оценили ущерб от атак Израиля на ядерные объекты

Удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Об этом сообщил официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди, передает агентство IRNA.

«В Исфахане также были атаки по нескольким локациям, а именно по складам, где произошел пожар. К счастью, мы заблаговременно перевезли важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место. Этот ущерб не был масштабным», — сказал представитель ОАЭИ.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее власти Ирана сообщили, сколько продлится ответная операция против Израиля.