Погибшие генералы, уничтоженные объекты ПВО: итоги первого удара Израиля по Ирану

Израиль начал операцию «Восстающий лев» против Ирана из-за возможного появления у страны ядерного оружия. Сообщается, что «Моссад» заранее установил ракеты и дроны на территории противника, что дало ему преимущество. Израилю удалось ликвидировать ключевых лиц военного руководства Ирана, физиков-ядерщиков. Востоковед Каргин сообщил «Газете.Ru», что, по его мнению, война продлится как минимум месяц. Его коллега Чупрыгин считает, что боевые действия могут вестись в Сирии и Ираке.

«Граждане Израиля, перед нами трудные, но и великие дни»

В ночь на 13 июня Израиль атаковал Иран, они начали операцию «Восстающий лев». Западный Иерусалим задействовал более 200 боевых самолетов. Они ударили по примерно ста иранским военным объектам, в том числе ядерным, сообщили в пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Во время атаки премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в своем публичном обращении заявил, что намерен «нанести ущерб ядерной инфраструктуре Ирана, иранским заводам по производству баллистических ракет и военному потенциалу Ирана»:

«Эта операция будет продолжаться столько, сколько потребуется, пока мы не выполним миссию — отразить угрозу уничтожения, которая нависла над нашими головами. У Ирана все еще есть значительные возможности причинить нам вред, и мы тоже к этому подготовились».

Нетаньяху добавил, что у Ирана достаточно ресурсов, чтобы создать девять ядерных бомб. ЦАХАЛ также заявил, что противник подошел к «точке невозврата» в создании ядерного оружия. Тегеран якобы секретно разрабатывает все его части.

«Граждане Израиля, перед нами трудные дни, но и великие дни. То, что мы делаем сегодня, войдет в историю Израиля и в историю народов как борьба за победу добра над злом, за победу света над тьмой»,

— сказал Нетаньяху, отметив, что у Ирана есть возможность нанести урон Израилю, но они к этому готовы.

12-й канал сообщил, что военные действия продлятся как минимум две недели. Американский лидер Дональд Трамп в эфире Fox News подтвердил, что Израиль уведомил США о готовящейся операции, однако американцы не принимают в ней участие:

«Нельзя, чтобы Иран получил ядерную бомбу, и мы надеемся на возвращение за стол переговоров. Посмотрим».

Трамп обозначил, что США помогут себе и Израилю, если Иран решит дать ответ.

Планировали заранее

Начальник генштаба ЦАХАЛ Эяль Замир во время своего обращения намекнул, что Израиль начал готовиться к операции сильно заранее, задействовав все роды войск. Ynet со ссылкой на источник пишет, что «Моссад» заблаговременно выяснил координаты расположения иранских ЗРК, разместил неподалеку свои ударные системы, а также около Тегерана расположил свою базу беспилотников, начиненных взрывчаткой.

Ночью израильские военные активировали дроны, которые атаковали пусковые установки ракет класса «земля — земля». Затем запустили ракеты.

По данным журналиста Axios Барака Равида, Израиль заранее провел несколько операций в Иране. Они даже завезли в страну замаскированные автомобили, на которые установили вооружение. Такая конструкция смогла «полностью нейтрализовать» иранские средства ПВО, после чего Израиль смог спокойно продолжить проведение операции «Восстающий лев».

Незадолго до произошедшего израильские власти стали активно общаться с журналистами, после чего в СМИ появилась информация, что Нетаньяху планирует поехать на свадьбу сына и что он поругался с президентом США Дональдом Трампом. Jerusalem Post пишет, что это было сделано специально, чтобы ввести врага в заблуждение.

Последствия удара

Власти Ирана официально подтвердили гибель трех своих самых главных командиров: командующего Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Хоссейна Салами, начальника генштаба вооруженных сил Ирана Мохаммада Багери, командира подразделения КСИР «Хатем аль-Анбия» Голам-Али Рашида. ЦАХАЛ также сообщил об их ликвидации.

Кроме этого, погибли физики-ядерщики Ферейдун Аббаси Давани и Азад Мохаммад Мехди Техранчи, а также еще несколько высокопоставленных офицеров, ученых и мирных жителей, пишет агентство IRNA, не приводя точные цифры.

По данным РБК, Израиль ударил по иранскому подземному ядерному центру в Натанзе. Местные власти уже уведомили МАГАТЭ, что уровень радиации на объекте не превышен.

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В Тегеране разрушены жилые комплексы, там жили высокопоставленные офицеры. В соцсетях жители говорят о взрывах в провинциях Кум, Маркази, Керманшах и Хамадан. По данным иранского Общества Красного Полумесяца, Израиль атаковал не менее 60 объектов.

Представитель Организации по атомной энергии Ирана Бехруз Камальванди заявил, что ядерные объекты Ирана не пострадали, передало агентство Tasnim:

«Большая часть ущерба поверхностная. И Натанз, и Фордо [ядерные объекты] находятся глубоко под землей».

Ответ Ирана

Иран выпустил сотню беспилотников в направлении Израиля, сообщили в ЦАХАЛ. Тель-Авив ожидал подобного, поэтому власти заранее ввели чрезвычайное положение в стране и мобилизовали часть резервистов.

«Бесплатных войн не бывает. Поэтому я вновь прошу вас строго соблюдать указания Командования тыла. Возможно, вам придется оставаться в укрытиях гораздо дольше, чем мы привыкли до сих пор», — сказал Нетаньяху.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи заявил, что Израиль ждет «суровое наказание»:

«Мощная рука вооруженных сил Исламской Республики не оставит его в покое. При нападении противника несколько командиров и ученых погибли. Их преемники и сподвижники без промедления выполнят свои обязанности, если на то будет воля Аллаха».

Mash сообщил, что сейчас в Иране проходят митинги. Люди требуют, чтобы власти немедленно ответили Израилю за удары по жилым кварталам и ядерным объектам. Западный Иерусалим же уверен, что ответа сейчас не будет, так как они ликвидировали большую часть военного руководства страны.

Несмотря на заявление Трампа, иранские власти считают, что США причастны к происходящему. Пресс-секретарь иранских вооруженных сил генерал Абольфазл Шекарчи завил, что и Израиль, и Америка «получат сильную пощечину». Возможно, речь идет об американских базах на Ближнем Востоке, которые Иран уже грозился атаковать. Американцы заранее вывезли оттуда военных и членов их семей, дипломатов. CBS со ссылкой на источник пишет, что США ожидают удара по своим базам в Ираке.

«Иран не должен наносить удары по интересам или персоналу США», — предупредил госсекретарь США Марко Рубио.

Трамп в соцсетях пригрозил нанести еще более жесткие удары по Ирану, если они не заключат сделку. Следующие удары по Ирану будут «еще более жесткими», и «дальше будет хуже», если Тегеран не заключит сделку, заявил президент США.

«Некоторые иранские радикалы говорили смело, но они не понимали, что их ждет. Сейчас все они мертвы, и все будет только хуже! Уже произошло огромное количество смертей и разрушений, но еще остается время остановить эту бойню, пока запланированные новые атаки не стали еще более жестокими»,

— предупредил политик.

Иранские власти уже обозначили, что после удара не намерены продолжать переговоры с США о ядерной «сделке».

Израиль нанес удары по Ирану. В числе жертв — глава КСИР и ученые-ядерщики Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана... 13 июня 11:21

Удары продолжатся

Эксперт по Израилю и Ближнему Востоку Александр Каргин сказал «Газете.Ru», что Израиль воспринимает Иран как экзистенциональную угрозу для себя и не хочет, чтобы у страны было ядерное оружие:

«Удары, произошедшие этой ночью, — это лишь начало, и в дальнейшем Израиль будет наносить удары примерно как минимум в течение месяца. <...> Иран, несомненно, ответит. Сейчас уже запущены беспилотники, дальше будет баллистика. Я не думаю, что это нанесет какой-то критический урон Израилю. Израиль уже сбивал иранскую баллистику. Иран может теоретически перекрыть Ормузский пролив, через который идет 40% мирового трафика нефти, но в этом случае он настроит против себя Китай, который является одним из крупнейших импортеров нефти, Китай будет этим очень недоволен. Также Иран теоретически может нанести удары по американским базам.

Трамп заявил уже, что знал об израильской атаке, но при этом подчеркнул, что американцы в ней не участвовали. Если Иран сейчас нанесет удар по американским базам, то американцы подключатся, и ситуация для Ирана ухудшится».

По словам Каргина, сейчас Израиль и Иран обменяются ударами, вероятно, Западный Иерусалим будет доминировать, потому что у Тегерана почти нет средств ПВО. Он предположил, что Иран может ударить и по Дубаю, что «изменит микроклимат на Ближнем Востоке».

Арабист-востоковед Андрей Чупрыгин в беседе с «Газетой.Ru» также заявил, что Иран ответит, потому что в восточной культуре не принято «подставлять вторую щеку»:

«Война будет, но главный вопрос — во что эта война выльется в результате. Можно надеяться на то, что это будет как год назад, когда Израиль и Ирана обменялись ракетными ударами и атаками ПЛА и на этом успокоились. А может развернуться и большая война. Учитывая, что у Ирана и Израиля сухопутной границы нет, то война эта будет происходить на территории других государств, а конкретно — на территории Сирии и Ирака».