СМИ узнали, что Израиль в последние 48 часов просил США о помощи с Ираном

В течение последних 48 часов Израиль просил США о поддержке в «войне» с Ираном, передает Axios.

Два израильских источника утверждают, что Израиль предлагал администрации президента Дональда Трампа объединить усилия, чтобы ликвидировать ядерную программу Исламской Республики.

Согласно материалу, источники портала разошлись в том, как американские власти смотрят на свое возможное участие. Один из них рассказал, что США могут при необходимости поддержать Израиль. Другой утверждает, что в Вашингтоне еще рассматривают эту просьбу. Третий же говорит, что США сейчас не допускают свое участие в происходящем.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев». В ее рамках израильские войска атаковали ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции. Она получила название «Истинное обещание — 3». В ходе выполнения боевых задач по Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от атак уже пострадали десятки человек. В Иране утверждают, что планируют выпустить по территории Израиля как минимум 2 тыс. ракет, а также угрожают ударить по военным объектам Франции, Британии и США на Ближнем Востоке. «Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.

Ранее Нетаньяху заявил, что Иран дважды пытался ликвидировать Трампа.