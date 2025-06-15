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Эвакуированный из Ирана Бондарчук вернулся в Россию

Режиссер Бондарчук вернулся в Москву после эвакуации из Ирана
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РИА Новости

Продюсер и исполнитель одной из главных ролей в сериале «Трудно быть богом» Федор Бондарчук прилетел в Москву из Азербайджана после того, как его и съемочную группу эвакуировали из Ирана из-за эскалации на Ближнем Востоке, передает ТАСС.

По словам представителя актера, он вернулся в столицу. Как уточняет агентство, первая часть съемочной команды сериала, в том числе продюсер Теймур Джафаров и сценарист Андрей Золотарев, тоже приземлились в Шереметьево.

В пятницу, 13 июня, министерство культуры РФ заявило, что в Иране находились музыканты Большого симфонического оркестра и государственного академического заслуженного ансамбля танца «Лезгинка» и съемочная группа сериала «Трудно быть богом». В связи с ограничением воздушного сообщения творческие коллективы не смогли покинуть территорию Исламской Республики.

Утром 14 июня в посольстве РФ в Баку сообщили, что первая группа граждан России в составе 14 человек была эвакуирована из Ирана в Астаринский район Азербайджана. Позднее вывезли вторую группу из 56 россиян. В нее входил и Бондарчук. Всего планируется эвакуация 88 российских граждан.

Ранее в МИД Израиля заверили, что не собираются разрушать Тегеран.

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