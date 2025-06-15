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«Единая Россия» выдвинула кандидата на выборы главы Новгородской области

«Единая Россия» выдвинула Дронова на пост губернатора Новгородской области
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Александр Дронов/VK

Отделение партии «Единая Россия» выдвинуло врио губернатора Новгородской области Александра Дронова кандидатом для участия в выборах главы региона. Об этом сообщили в пресс-службе фракции.

«Соответствующее решение было принято сегодня на конференции Новгородского регионального отделения партии «Единая Россия», — говорится в сообщении.

Решение о выдвижении Дронова было принято по итогам тайного голосования. Кандидатуру врио губернатора поддержали единогласно.

До этого пост губернатора Новгородской области занимал Андрей Никитин. 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении его полномочий. Никитин занимал пост главы региона с октября 2017 года.

В этот же день Никитин перешел на работу в федеральное правительство, заняв пост заместителя министра транспорта России. Его кандидатура была утверждена премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Ранее «Единая Россия» выдвинула кандидатуру Гольдштейна на пост главы Коми.

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