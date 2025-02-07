Бывший губернатор Новгородской области назначен замминистра транспорта России

Экс-губернатор Новгородской области Андрей Никитин перешел на работу в федеральное правительство, заняв пост заместителя министра транспорта России. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщила в пятницу пресс-служба кабмина.

«Мишустин утвердил кандидатуру Никитина на должность замминистра транспорта», — отметили в правительстве.

Подробности нового функционала экс-губернатора пока не раскрываются.

Вечером 7 февраля президент России Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Новгородской области. Документ был подписан после поданного губернатором заявления об отставке по собственному желанию в связи с переходом на другую работу.

Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года. Его отставка с губернаторского поста, как ранее подчёркивалось, «не связана с дисциплинарными взысканиями» и оформлена в стандартном порядке.

Ранее Путин назвал основной вызов для российской экономики.