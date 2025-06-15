В МИД Ирана отреагировали на слухи о передаче послания для Израиля

Иран не направлял Израилю никаких посланий через посредников. Об этом заявил официальный представитель МИД страны Исмаил Багаи агентству Mehr после сообщений о том, что Кипр якобы получил адресованные Израилю послания от Тегерана, передает ТАСС.

«Никаких посланий через какую-либо страну мы не направляли Израилю», — сказал Багаи.

О том, что Иран якобы попросил Республику Кипр передать премьер-министру Израиля Биньямину Нетаньяху некие послания, заявил президент европейской страны Никос Христодулидис. По его словам, ничего передать не удалось «из-за хаотичной ситуации».

Тем временем израильская газета The Jerusalem Post со ссылкой на источник сообщила, что Иран обратился к США через посредников в попытке добиться от Израиля прекращения огня. Об этом сообщила Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с Вашингтоном, чтобы остановить продолжающиеся израильские удары и возобновить ядерные переговоры.

По его данным, Саудовская Аравия за кулисами ведет работу над продвижением соглашения об урегулировании конфликта между сторонами.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась ядерная инфраструктура. Целями также стали высокопоставленные военные.

Ранее сообщалось, что США отказали Израилю в присоединении к войне с Ираном.