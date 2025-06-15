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В Израиле сообщили, что Иран обратился к США в попытке добиться прекращения огня

Jerusalem Post: Иран через посредников просит США остановить удары Израиля
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Matteo Benegiamo/Shutterstock/FOTODOM

Иран обратился к США через посредников в попытке добиться от Израиля прекращения огня. Об этом сообщила израильская газета The Jerusalem Post.

«Иран обратился к Оману и Катару с просьбой выступить посредником в переговорах с Вашингтоном, чтобы остановить продолжающиеся израильские удары и возобновить ядерные переговоры», — пишет газета, ссылаясь на источник.

Кроме того, Саудовская Аравия за кулисами работает над продвижением соглашения о прекращении огня, направленного на возобновление переговоров, добавил источник.

Это происходит на фоне сигналов из Вашингтона о том, что только полное принятие Ираном американского предложения, включающего полное прекращение обогащения урана, приведет к прекращению израильских военных операций.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась ядерная инфраструктура. Целями также стали высокопоставленные военные.

Ранее Иран обвинил США в поддержке Израиля в его атаках.

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