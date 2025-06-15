В США проигнорировали просьбу Израиля вступить в войну с Ираном

Times of Israel: США отказали Израилю в присоединении к войне с Ираном

США отклонили запрос Израиля на присоединение к войне с Ираном. Об этом сообщает издание Times of Israel со ссылкой на официального представителя Вашингтона.

«Официальный представитель США подтвердил запрос Израиля и сообщил, что администрация Трампа на данный момент не рассматривает возможность присоединения к конфликту», — говорится в публикации.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», нанеся удары по ядерным и военным объектам Ирана. Атаки были направлены на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения высокопоставленных военных.

Уже вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале операции «Истинное обещание-3» и нанес ракетные удары по Израилю. Тегеран пообещал масштабные удары по израильской военной инфраструктуре, включая авиабазы и другие стратегические объекты.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию.

Ранее эксперт оценил влияние обострения вокруг Ирана и Израиля на мировую экономику.