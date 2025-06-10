Шойгу высказался о национальных ценностях России

Для России является архиважным вопрос сохранения национальных ценностей. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил секретарь Совбеза РФ Сергей Шойгу по итогам заседания совета.

«Как председатель Совета безопасности Владимир Владимирович (Путин. — «Газета.Ru») и сейчас сказал, и до этого он говорил — это вопрос архиважный, для нашей страны особенно, страны, в которой проживают 195 народностей», — сказал Шойгу.

Он отметил, что «важнее этого, пожалуй, задач нет».

Также Шойгу заявил, что основы государственной политики в данном вопросе, которые были подготовлены и приняты в 2022 году, требуют постоянной корректировки. По его словам, сегодня Совбез этим и занимался.

«Исходя из этого появились новые программы, появились развития тех направлений, которые были», — добавил он.

27 мая президент РФ Владимир Путин говорил на заседании набсовета АНО «Россия — страна возможностей», что традиционные духовно-нравственные ценности все больше подхватываются за рубежом, в том числе политиками. По его словам, многие иностранные руководители, поддерживающие взгляды России, активно участвуют вместе с ней в созидательной работе, а также видят в стране «оплот традиционных духовно-нравственных ценностей».

Ранее Лавров заявил, что в мире Россию воспринимают как хранительницу традиционных ценностей.