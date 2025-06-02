В Госдуме предложили учредить защищающие традиционные ценности дружины

В России следует создать дружины, которые будут защищать традиционные духовно-нравственные ценности. Об этом, ссылаясь на председателя комитета Госдумы по местному самоуправлению, депутата от ЛДПР Алексея Диденко, сообщает газета «Коммерсантъ».

Выступая на тематическом круглом столе в Совете Федерации, Диденко отметил, что советы по защите и укреплению традиционных ценностей при региональных органах власти работают более чем в 50 субъектах России. Парламентарий предложил, чтобы эти структуры занимались и охраной общественного порядка. Для этого при советах можно сформировать общественные дружины, которые вместе с органами правопорядка могли бы принимать участие во всевозможных мероприятиях, в частности, связанных с мониторингом соблюдения законодательства. В качестве примера Диденко напомнил о проводившихся рейдах, в ходе которых выяснялась доступность табака, алкоголя и вейпов для молодежи.

При этом Диденко подчеркнул, что такая работа должна быть системной, иначе она может приобрести деструктивную форму, в частности, попасть под экстремистское влияние националистических организаций.

25 мая председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в России разрабатывается законопроект, направленный на защиту религиозных символов основных вероисповеданий.

Ранее Путин назвал Россию оплотом традиционных ценностей.