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Отец Маска заявил о поддержке Трампа в некоторых странах Африки

Эррол Маск: ряд африканских лидеров поддерживают Трампа
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Кирилл Каллиников/РИА Новости

Ряд лидеров стран Африки поддерживают президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Об этом РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

Отец предпринимателя отметил, что в настоящее время он ведет бизнес с Мозамбиком, Замбией и Демократической Республикой Конго.

«Они более склонны к сближению с Трампом», — сказал Маск.

Бизнесмен добавил, что у Африки большой потенциал. Тем не менее, по его словам, континенту нужна поддержка, а также «управленческие навыки европейцев и выходцев из России».

Несколькими часами ранее Эррол Маск заявил, что жители европейских стран все меньше хотят работать. В то же время бизнесмен указал, что уровень IQ, а также сообразительность у европейцев «никуда не делись». Ввиду этого, сбрасывать Европу со счетов не стоит, резюмировал отец предпринимателя.

Также Маск-старший заявил, что канцлер ФРГ Фридрих Мерц со своей воинственной риторикой не нравится немцам. По его словам, политик является неправильным выбором для Германии.

Ранее отец Илона Маска рассказал, как на Западе превращают Россию в «страшилку».

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