Отец Илона Маска рассказал, как на Западе превращают Россию в «страшилку»

Власти западных стран пугают граждан угрозой, якобы исходящей от РФ, чтобы держать их «в узде». Об этом в ходе интервью для РИА Новости заявил отец американского предпринимателя Илона Маска, бизнесмен Эррол Маск.

Он обратил внимание, что совокупный размер Вооруженных сил НАТО в 10 раз превышает российские войска. Но, несмотря на это, на Западе пытаются изображать РФ как угрозу.

«Но ее (угрозы от РФ — «Газета.Ru») просто не может быть. Очевидно, что речь идет о создании страшилки, чтобы держать население в узде», — подчеркнул Эррол Маск.

8 июня отец Илона Маска прилетел в Москву, чтобы принять участие в «Форуме будущего 2050». Мероприятие состоялось 9–10 июня, бизнесмен выступил на нем в качестве спикера.

На полях форума Эррол Маск отметил, что российская столица совершенно не похожа на ту, что показывают западные СМИ. По его словам, зарубежной прессе просто не разрешают говорить правду.

В то же время предприниматель выразил удивление в связи с тем, что РФ на Западе «рисуют как врага». Отец Илона Маска задался вопросом, как можно выставлять страну в таком свете, если она «старается быть частью европейского общества».

Ранее в Кремле высказались о поездке Эррола Маска в Москву.