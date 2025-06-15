В МИД Ирана заявили, что не верят заявлениям США об атаках Израиля

МИД Ирана заявил, что не верит заявлениям США о непричастности к атакам Израиля

Министерство иностранных дел Ирана заявило, что не верит заявлениям США о непричастности к атакам Израиля, передает РИА Новости.

«Иранская сторона получила по различным каналам от США послания, что Соединенные Штаты не участвовали и не будут участвовать в атаках Израиля. Тегеран не верит этому», — отметили в ведомстве.

Там также отметили, что Иран на отмененных переговорах в Омане хотел представить Вашингтону предложения, которые могли привести к сделке по атому.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее стала известна реакция США на просьбу Израиля вступить в войну против Ирана.