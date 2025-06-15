В Иране обвинили Израиль в переходе красной линии

Власти Израиля перешли красную линию в международном праве, когда атаковали ядерные объекты на территории Ирана. Об этом заявил министр иностранных дел республики Аббас Аракчи, пишет ТАСС.

«Израиль пересек красную линию в международном праве, атаковав наши ядерные объекты», — сказал глава МИД Ирана.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию под названием «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты Ирана. Под ударами оказалась инфраструктура, связанная с разработкой ядерного оружия, а также места дислокации иранских генералов.

Официальный представитель Организации по атомной энергии Ирана (ОАЭИ) Бехруз Камальванди заявил, что удары Израиля по ядерному объекту в Фордо нанесли ограниченный ущерб. Также он уточнил, что атакам подверглись несколько складов в Исфахане, там произошел пожар. Однако ущерб не был масштабным, поскольку иранцы успели заранее перевезти важную часть оборудования и материалов оттуда в безопасное место.

Ранее стала известна реакция США на просьбу Израиля вступить в войну против Ирана.