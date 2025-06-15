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В Иране анонсировали выход из Договора о нераспространении ядерного оружия

Депутат парламента Ирана Резаи назвал своевременным выход из ДНЯО
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Getty Images

Представитель комиссии национальной безопасности и внешней политике в парламенте Ирана Эбрахим Резаи назвал своевременным выход исламской республики из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО). Его слова приводит РИА Новости.

«Мы договаривались, что ДНЯО будет обеспечивать нашу безопасность, а не становиться причиной ее отсутствия», — заявил он.

До этого издание Telegraph писало, что в корпусе стражей исламской революции (КСИР) потребовали от лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия после прихода к власти в США Дональда Трампа.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята аятоллой Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В ноябре 2024 года глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявлял, что фетва является единственным, что отделяет Тегеран от начала разработки ядерного оружия.

5 февраля Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Тегерану иметь этот вид вооружения.

Ранее в Иране заявили, что США не смогли бы помешать республике создать ядерное оружие.

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