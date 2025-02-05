Трамп допустил скорое создание в Иране ядерного оружия

Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия

Иран «слишком близок» к созданию ядерного оружия. Об этом заявил президент США Дональд Трамп, пишет Tampa Free Press.

«Они близки к разработке ядерного оружия, слишком близки», — сказал глава Белого дома.

Трамп подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Тегерану иметь этот вид вооружения.

«У них не может быть ядерного оружия — это мое единственное условие», — добавил президент США.

Накануне сообщалось, что иранские военные инженеры и ученые ищут короткий путь, который позволил бы им превратить их увеличивающиеся запасы ядерного топлива в реальное оружие за месяцы, а не за год. По данным газеты The New York Times, этот вопрос, вероятно, станет предметом обсуждения между президентом США Дональдом Трампом и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху.

До этого стало известно, что Трамп в случае неудачи по решению задачи по сдерживанию ядерной программы Ирана может разрешить Израилю ударить по ядерным объектам на территории этой страны. Соглашение с Трампом, которое позволило бы Соединенным Штатам «решительно остановить» иранскую ядерную программу, имело бы для Израиля «большую ценность», подчеркнуло издание Foreign Affairs.

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