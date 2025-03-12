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В Иране заявили, что США не смогли бы помешать республике создать ядерное оружие

Хаменеи: если бы Иран хотел создать ядерное оружие, США бы его не остановили
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Supreme Leader/WANA/Reuters

США не смогли бы помешать Ирану, если бы республика захотела создать ядерное оружие. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает иранское агентство Tasnim.

«Относительно ядерного оружия у Ирана говорят, что «мы не позволим Ирану получить ядерное оружие». Да если бы мы захотели создать ядерное оружие, США не смогли бы нам в этом помешать», — заявил Хаменеи.

Верховный лидер Ирана подчеркнул, что республика сама не желает иметь ядерное оружие по своим причинам и это обсуждалось уже не единожды.

7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил письмо Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу. По словам американского лидера, «Иран не должен получить ядерное оружие». Глава Белого дома выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.

Позже американский президент пообещал Тегерану последствия, если он откажется заключать соглашение с США. Трамп при этом не уточнил, какие именно шаги может предпринять американская сторона, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Ираном.

В ответ на это письмо Хаменеи указал, что «Иран не будет вести переговоры с США», поскольку Вашингтон преследует только собственные интересы. Верховный лидер республики подчеркнул, что предложение Трампа продиктовано не стремлением к миру, а навязыванием доминации США.

Ранее Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой.

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