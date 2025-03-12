В Иране заявили, что США не смогли бы помешать республике создать ядерное оружие

США не смогли бы помешать Ирану, если бы республика захотела создать ядерное оружие. Об этом заявил Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи, передает иранское агентство Tasnim.
«Относительно ядерного оружия у Ирана говорят, что «мы не позволим Ирану получить ядерное оружие». Да если бы мы захотели создать ядерное оружие, США не смогли бы нам в этом помешать», — заявил Хаменеи.
Верховный лидер Ирана подчеркнул, что республика сама не желает иметь ядерное оружие по своим причинам и это обсуждалось уже не единожды.
7 марта президент США Дональд Трамп сообщил, что направил письмо Хаменеи с предложением обсудить иранскую ядерную программу. По словам американского лидера, «Иран не должен получить ядерное оружие». Глава Белого дома выразил надежду на то, что Тегеран пойдет на переговоры с Вашингтоном.
Позже американский президент пообещал Тегерану последствия, если он откажется заключать соглашение с США. Трамп при этом не уточнил, какие именно шаги может предпринять американская сторона, но подчеркнул, что Вашингтон не намерен мириться с нынешним положением дел в отношениях с Ираном.
В ответ на это письмо Хаменеи указал, что «Иран не будет вести переговоры с США», поскольку Вашингтон преследует только собственные интересы. Верховный лидер республики подчеркнул, что предложение Трампа продиктовано не стремлением к миру, а навязыванием доминации США.
Ранее Трамп заявил, что не исключает военного метода решения вопроса с иранской ядерной программой.