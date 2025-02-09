КСИР попросил Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия

Командование Корпуса стражей исламской революции (КСИР) требует от религиозного лидера Ирана Али Хаменеи снять фетву о запрете ядерного оружия. Об этом пишет британское издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Поводом для этого называется избрание президентом США Дональда Трампа, которое, как заявил один из чиновников, заставило Тегеран почувствовать обостренную уязвимость.

«Это наш последний шанс его получить, пока не стало слишком поздно», — заявил источник издания.

Фетва, запрещающая применение ядерного оружия и оружия массового поражения как нацеленного на невинных людей, была принята аятоллой Али Хаменеи в 2005 году. Тогда же она была оглашена на заседании МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии). В ноябре 2024 года глава стратегического совета Ирана по международным отношениям Камаль Харази заявлял, что фетва является единственным, что отделяет Тегеран от начала разработки ядерного оружия.

5 февраля Трамп заявил, что Иран слишком близок к созданию ядерного оружия. При этом он подчеркнул, что Соединенные Штаты не позволят Тегерану иметь этот вид вооружения.

Ранее сообщалось, что Трамп может разрешить Израилю удары по ядерным объектам Ирана.