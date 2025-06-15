Аналитик заявил, что ситуация с Израилем стала для США важнее Украины

Аналитик Слебода заявил, что Ближний Восток стал для США важнее Украины

Ситуация на Ближнем Востоке для Соединенных Штатов стала важнее Украины. Об этом заявил военный и политический аналитик Марк Слебода в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

«Политическая вовлеченность Штатов сразу же изменила направление», — отметил он.

Аналитик подчеркнул, что оружие США, предназначенное для Украины, теперь перенаправлено на Ближний Восток.

По его мнению, теперь Штаты будут делать все для того, чтобы освободить свои силы для более перспективного для них региона — украинский кризис Вашингтон передаст в руки Европы.

Накануне министр обороны США Пит Хегсет заявил, что Соединенные Штаты вывели системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке.

До этого украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Украину ожидают негативные последствия в связи с ударами Израиля по Ирану. По словам журналистов, речь идет об отвлечении внимания и ресурсов, в том числе и оружия Запада, росте цен на нефть, который укрепляет экономику России и ослабляет экономику Европы.

Ранее МИД Украины назвал Иран «источником многих проблем» после удара Израиля.