В Пентагоне заявили о переброске систем ПВО с Украины на Ближний Восток

Соединенные Штаты Америки вывели системы противовоздушной обороны (ПВО) с территории Украины для усиления защиты своих баз на Ближнем Востоке. Об этом заявил министр обороны США Пит Хегсет в эфире телеканала Fox News.

«Я всю неделю был на слушаниях в конгрессе. И мне задали вопрос: «Вы действительно перебросили системы противодействия БПЛА из Украины на Ближний Восток?» Я ответил: да, перебросили. Мы используем все доступные средства для защиты наших людей в регионе и по всему миру», — сказал шеф Пентагона.

Хегсет пояснил, что в настоящее время в обороне наблюдается «другой ландшафт». По его словам, «маленькие системы» могут нести серьезную угрозу, в связи с чем США «максимально готовы» к обороне своих баз и граждан, отметил министр.

Накануне украинское издание «Страна.ua» сообщило, что Украину ожидают негативные последствия в связи с ударами Израиля по Ирану. По словам журналистов, речь идет об отвлечении внимания и ресурсов, в том числе и оружия Запада, росте цен на нефть, который укрепляет экономику России и ослабляет экономику Европы.

Ранее МИД Украины назвал Иран «источником многих проблем» после удара Израиля.