На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Стали известны последствия для Украины удара Израиля по Ирану

Страна.ua: Украину ждут большие проблемы после удара Израиля по Ирану
close
Reuters

Украинское издание «Страна.ua» сообщило в своем Telegram-канале, что Украину ожидают негативные последствия в связи с ударами Израиля по Ирану.

«Что касается последствий для Украины – то они, очевидно, негативные», — говорится в сообщении.

Отмечается, что речь идет об отвлечении внимания и ресурсов, в том числе и оружия Запада, росте цен на нефть, который укрепляет экономику России и ослабляет экономику Европы. Также издание пишет, что президент США Дональд Трамп будет стараться максимально дистанцироваться от вооруженного конфликта на Украине, чтоб переключить усилия на Ближний Восток.

«Страна.ua» подчеркивает, что любая эскалация на Ближнем Востоке максимально не выгодна для Украины.

13 июня Израиль нанес удары по штаб-квартире КСИР в Тегеране и ключевым объектам ядерной программы Ирана. Были ликвидированы командующий КСИР Хосейн Салами, а также несколько ученых-ядерщиков. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подтвердил, что атака была направлена против иранской ядерной инфраструктуры.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила, что была вынуждена нанести удары по Ирану, поскольку он тайно разрабатывал все компоненты ядерного оружия.

Ранее Трамп заявил, что дал Ирану шанс заключить сделку.

Все новости на тему:
Израиль атаковал Иран
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами