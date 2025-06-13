МИД Украины назвал Иран «источником многих проблем» после удара Израиля

Министерство иностранных дел Украины в своем заявлении относительно удара Израиля по Ирану указало на риски дестабилизации всего Ближнего Востока и в то же время заявило о необходимости сдерживания «группы агрессивных режимов», в том числе Тегерана. Об этом говорится на сайте ведомства.

В ведомстве отметили, что продолжение боевых действий может иметь негативные последствия для международной безопасности и глобальной финансовой стабильности, особенно на нефтяных рынках.

В то же время там утверждают, что Иран якобы оказывает военную помощь России, а также «является источником многих проблем на Ближнем Востоке и за его пределами».

«В этом контексте призываем международное сообщество к совместным и решительным действиям для преодоления современных угроз безопасности и скоординированного сдерживания группы агрессивных режимов — России, Ирана и Северной Кореи», — завили в МИД Украины.

В ночь на 13 июня Израиль объявил о начале операции «Ам КеЛави» («Нация, как лев»), цель которой заключается в нанесении ущерба ядерным и ракетным программам Ирана. После этого армия еврейского государства нанесла удары по объектам в нескольких населенных пунктах, включая Тегеран и Нетенз. Целями стали военные базы, системы противовоздушной обороны и жилые комплексы, в которых находились представители Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

На этом фоне верховный лидер Ирана Али Хаменеи выступил с обращением к гражданам. Он рассказал, что в результате атак не стало нескольких ученых и командиров. В то же время Хаменеи сообщил, что дал «свободу действий» иранским войскам в вопросе ответа на удары со стороны Израиля.

Ранее в Совфеде заявили о начале «большой войны» на Ближнем Востоке.