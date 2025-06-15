В Раде назвали приоритетный план урегулирования конфликта на Украине

Дубинский: в США обсуждают только российский план урегулирования по Украине

Депутат Верховной Рады Александр Дубинский заявил в своем Telegram-канале, что в США обсуждают только российский план урегулирования украинского конфликта.

По словам Дубинского, российский сценарий является приоритетным.

«Советую обратить внимание на слова бывшего спецпредставителя США по Украине Волкера: Штаты хотят, чтобы эта война закончилась, цена их не интересует», — написал депутат.

По его словам, в США не заметили инициативу Кита Келлога, которая совпадает с украинской. Дубинский добавил, что другие предложения по урегулированию — лишь информационный шум.

13 июня спецпосланник президента США по РФ и Украине Кит Келлог заявил, что американские власти проанализировали меморандумы России и Украины и представили, каким может быть итоговое разрешение конфликта.

В мае президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то Соединенные Штаты отойдут в сторону и «передадут дела» Европе.

Ранее генсек НАТО заявил о важности диалога с РФ по конфликту на Украине.