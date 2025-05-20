Трамп не исключил передачу Европе роли в урегулировании конфликта на Украине

Трамп допустил, что США могут передадать Европе роль в урегулировании на Украине

Президент США Дональд Трамп в беседе с журналистами после телефонного разговора с российским коллегой Владимиром Путиным заявил, что если существенного прогресса в урегулировании конфликта на Украине добиться не удастся, то Соединенные Штаты отойдут в сторону и «передадут дела» Европе. Его слова приводит РИА Новости.

«Это ситуация в Европе, и она должна была оставаться там», — сказал он.

При этом глава Белого дома выразил уверенность в том, что в урегулировании украинского кризиса могут произойти существенные изменения.

«Думаю, что-то произойдет. А если этого не произойдет, я просто отступлю», — отметил Трамп.

Трамп, выступая на ужине попечительского совета Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди, рассказал о недавнем разговоре с Владимиром Путиным, назвав российского президента «приятным джентльменом».

19 мая лидеры двух стран провели телефонный разговор, он длился более двух часов. Каждый из лидеров позитивно оценил переговоры.

Путин заявил, что возобновление переговоров между Россией и Украиной свидетельствует о том, что в целом стороны находятся «на правильном пути». Однако совсем недавно президент утверждал, что в случае провала переговоров у России есть все ресурсы для достижения необходимых целей военным путем.

Ранее в США предложили надавить на Путина, который переиграл Трампа и Зеленского.