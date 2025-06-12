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Генсек НАТО заявил о важности диалога с РФ по конфликту на Украине

Рютте счел важным начало диалога с РФ по Украине, инициированного Трампом
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Valentyn Ogirenko/Reuters

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил, что считает важным диалог с РФ по ситуации на Украине, который начал президент США Дональд Трамп. Об этом пишет РИА Новости.

Как сообщает Reuters, 12 июня руководитель Североатлантического альянса должен принять участие во встрече с министрами иностранных дел ряда европейских стран. Мероприятие состоится в Риме. На нем будут присутствовать главы внешнеполитических ведомств Италии, Франции, Испании, Польши, Великобритании и Германии.

Перед заседанием генсек НАТО заявил, что международное сообщество «шаг за шагом» добивается прогресса в урегулировании украинского конфликта. В то же время он назвал «бесполезным» подход Москвы к переговорам с Киевом.

«Русские уже дважды посылали этого историка (помощника президента РФ Владимира Мединского — «Газета.Ru») на переговоры в Стамбуле, пытаясь начать с истории 1000-летней давности, а затем объяснить, что Украина виновата в происходящем. Я думаю, это бесполезно», — подчеркнул Рютте.

11 июня Мединский заявил, что Москва хочет мира. Тем не менее, если Украина и дальше будет руководствоваться национальными интересами других стран при принятии решений, то РФ «будет вынуждена отвечать».

Ранее Мединский назвал условие перерастания украинского конфликта в ядерную войну.

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