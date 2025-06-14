Самолет с вернувшимися по обмену военными РФ сел в Подмосковье

В аэропорту в Подмосковье совершил посадку самолет, на борту которого находится еще одна группа вернувшихся с подконтрольной Украине территории военных РФ. Об этом сообщает РИА Новости.

До этого российское Минобороны заявило об очередном обмене военнопленными с Украиной в рамках достигнутых 2 июня в Стамбуле договоренностей. Взамен стороне противника была передана группа военнопленных ВСУ. Российских солдат сначала привезли на территорию Белоруссии, где им оказали необходимую медицинскую и психологическую помощь. После возвращения на родину они пройдут курс лечения и реабилитации в медицинских учреждениях.

14 июня российская и украинская стороны начали бессрочные санитарные обмены, во время которых Москва и Киев передают друг другу раненых. РФ выразила готовность проводить обмены в соответствии с утвержденным в Стамбуле графиком. Как утверждают в российском оборонном ведомстве, украинская сторона к проведению обменов в таком же оперативном режиме не готова.

Ранее Минобороны показало трогательные кадры с бойцами ВС РФ, освобожденными из плена.