В Омане рассказали, состоятся ли 15 июня переговоры Ирана и США

Глава МИД Омана заявил, что переговоры Ирана и США 15 июня не состоятся

Министр иностранных дел Омана Бадр аль-Бусаиди сообщил на своей странице в соцсети X, что запланированные на 15 июня ирано-американские переговоры не состоятся.

«Переговоры между Ираном и США, запланированные на это воскресенье в Маскате, не состоятся. Но дипломатия и диалог остаются единственным путем к прочному миру», — написал он.

13 июня стало известно, что Вашингтон рассчитывает, что очередной раунд переговоров с Тегераном состоится.

До этого американский лидер Дональд Трамп заявил о приверженности дипломатическому решению разногласий с Ираном по ядерной программе. Он подчеркнул, что перед всей администрацией президента США была поставлена задача вести переговоры с иранской стороной.

Вашингтон и Тегеран с 12 апреля провели пять раундов переговоров по ядерной программе исламской республики.

Ранее бывший американский разведчик заявил о сговоре между США и Израилем.