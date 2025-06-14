Глава МИД Италии заявил о праве Израиля на защиту от возможной ядерной атаки

Рим выступает категорически против получения Тегераном ядерного оружия, заявил министр иностранных дел Италии Антонио Таяни. Его слова передает РИА Новости.

В субботу, 14 июня, дипломат выступил в парламенте республики в связи с эскалацией конфликта на Ближнем Востоке.

«Перед лицом ядерной угрозы не может быть никакой двусмысленности: Иран не сможет получить атомную бомбу», — сказал он.

Также глава внешнеполитического ведомства Италии рассказал, что провел разговор с президентом Израиля Ицхаком Герцогом. В ходе беседы Таяни отметил, что еврейское государство имеет право «обеспечить свое выживание, защитив себя от возможной ядерной атаки».

Израиль в ночь на 13 июня нанес удары по ядерным и военным объектам на территории Ирана. Атакам подверглась инфраструктура, связанная с ядерной программой Исламской Республики, и места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей исламской революции (КСИР) объявил о начале операции «Истинное обещание — 3». Иран нанес несколько ракетных ударов по Израилю, в том числе прилеты зафиксировали в Тель-Авиве. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

14 июня армия еврейского государства вновь атаковала Иран. В том числе были нанесены удары по территории возле нефтеперерабатывающего завода в Тебризе, а также объекты в городах Хорремабад и Керманшах.

Ранее министр обороны Израиля пригрозил Ирану уничтожением его столицы.