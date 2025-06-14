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Министр обороны Израиля пригрозил Ирану уничтожением Тегерана

Министр обороны Кац: Тегеран сгорит, если Иран продолжит обстреливать Израиль
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Leo Correa/AP

»Тегеран сгорит», если Иран продолжит обстреливать Израиль. Об этом заявил министр обороны еврейского государства Исраэль Кац, передает РИА Новости.

Кац заявил, что верховный лидер Ирана Али Хаменеи превращает иранских граждан «в заложников» и воплощает в жизнь сценарий, при котором иранцы и жители Тегерана в частности, «заплатят высокую цену» за нанесенный гражданам Израиля вред.

Министр подчеркнул, что если Хаменеи продолжит обстреливать ракетами города Израиля, то «Тегеран будет сожжен».

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. Сирены воздушной тревоги звучали еще в нескольких городах, в том числе в Иерусалиме. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин заявил, что Россия осуждает атаку Израиля на Иран.

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