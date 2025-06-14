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В МИД РФ предупредили о серьезной угрозе для Израиля на фоне ударов по Ирану

Рябков: Израиль своими действиями может ухудшить ситуацию с безопасностью
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Majid Asgaripour/Reuters

Заместитель главы МИД России Сергей Рябков в комментарии ТАСС заявил, что Израиль рискует столкнуться с еще более серьезной угрозой своей безопасности, чем до ударов по Ирану.

По его словам, несмотря на заявления израильской стороны о достижении целей и нанесении серьезного ущерба, последствия этих действий могут обернуться усугублением ситуации. Рябков подчеркнул, что решимость Ирана говорит сама за себя.

В свою очередь Иран предупредил Великобританию, Францию и Соединенные Штаты о возможных ударах по их военным объектам на Ближнем Востоке, если те окажут военную помощь Израилю.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев до этого заявлял, что все американские объекты на Ближневосточном регионе сейчас являются для Ирана «законными целями». По его словам, мир, в котором «Запад творит все, что угодно» уже давно многих не устраивает.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее на северо-западе Ирана произошли взрывы.

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