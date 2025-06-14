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Иран пригрозил Британии, Франции и США последствиями в случае помощи Израилю

Иран ударит по военным объектам США, Британии и Франции в случае помощи Израилю
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Ohad Zwigenberg/AP

Иран предупредил Великобританию, Францию и Соединенные Штаты о возможных ударах по их военным объектам на Ближнем Востоке, если те окажут военную помощь Израилю. Об этом сообщает иранское агентство Mehr.

Как уточняется, официальный Тегеран уже направил соответствующее сообщение этим странам.

Зампред комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявлял, что все американские объекты на Ближневосточном регионе сейчас являются для Ирана «законными целями». По его словам, мир, в котором «Запад творит все, что угодно» уже давно многих не устраивает.

В ночь на 13 июня Израиль начал операцию «Восстающий лев», в рамках которой атаковал ядерные и военные объекты на территории Ирана. Удары пришлись на инфраструктуру, связанную с разработкой ядерного оружия, а также на места размещения иранских генералов.

Вечером в тот же день Корпус стражей Исламской революции объявил о начале ответной операции под названием «Истинное обещание — 3». По Израилю были нанесены ракетные удары. В обеих странах от ударов пострадали десятки человек. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Иране оценили ущерб от атак Израиля на ядерные объекты.

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